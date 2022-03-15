Вашингтон, 15 марта, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Популярный американский продюсер Деймон Линделоф, известный по сериалу «Остаться в живых», участвует в разработке новой картины по франшизы «Звёздные войны». Информацию об этом 15 марта приводит ComicBook.

Постер в фильму «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда» (фрагмент)

В настоящее время неизвестно, какое название получит будущий фильм, а также остаются в секрете имена режиссёра и сценаристов. Ожидается, что потенциальная премьера нового проекта может состояться уже в 2023 году.

Напомним, что за свою карьеру Деймон Линделоф выступил продюсером 13 различных телевизионных проектов. Наибольшее признание Линделоф заработал благодаря выходу сериала «Остаться в живых» в 2004 году.