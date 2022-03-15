Лондон, , 17:22 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует в ближайшее летнее трансферное окно предпринять попытку подписания 28-летнего таранного форварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейна.

Гарри Кейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следующим летом «красных дьяволов» покинет таранный форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани, так как соглашение футболиста с «манкунианцами» истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в 39-ти матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 4-мя результативными передачами. Также нападающий получил три желтые карточки.

Текущее соглашение Харри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского центрфорварда в 100 миллионов евро.