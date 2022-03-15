Москва, 15 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Ввести лицензирование для блогеров предложил первый зампред комитета Госдумы по культуре Денис Майданов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

(сс) NeONBRAND Блогер

«Мы должны блогеров контролировать, иначе завтра они скажут то, что мы бы не хотели бы у них видеть», — привел парламентарий аргумент для введения лицензирования.

Он обратил внимание на то, что сейчас блогеры покинули Facebook, Instagram и переходят на отечественные платформы, при этом они продолжают влиять на детей.

«Контроль блогеров — это большая статья (расходов)», — отметил Майданов.

При этом он привел пример страны, где пошли на такой шаг и контролируют интернет.

«Блогер» можно оценить как профессию и подвергнуть лицензированию», — считает депутат.