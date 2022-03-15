София, , 17:18 — REGNUM В результате беспрецедентной операции правоохранительных органов, проведенной в нескольких населенных пунктах страны, по подозрению в педофилии задержан 21 человек. Об этом 15 марта сообщает БНР.

Задержанные Sledcom.ru

Согласно официальной информации, взять под стражу указанных лиц удалось благодаря представителям одной из общественных организаций. Детали операции держатся в строжайшем секрете, однако стало известно, что среди подозреваемых лиц — десятки местных жителей в возрасте от 22 до 78 лет.

Ведется следствие. Софийская городская прокуратура потребовала бессрочного ареста для этих граждан. Если их вина будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.