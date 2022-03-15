Тюмень, 15 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Тюмени флаг с литерой Z водрузили над мостом Влюблённых активисты Общероссийского народного фронта в поддержку российской армии и спецоперации на Украине. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Тюмень — Zа нашу армию, Zа победу, Zа мир!

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Акция прошла под девизом «Тюмень — Zа нашу армию, Zа победу, Zа мир!» Опора моста Влюблённых считается самой высокой точкой в городе.

Информационный центр правительства Тюменской области Тюмень — Zа нашу армию, Zа победу, Zа мир!

«Мы выразили солидарность с решением президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине. Мы поддерживаем наших солдат и офицеров, которые, рискуя собственной жизнью, борются с неофашизмом. В условиях информационной войны, которая идёт сегодня против России, нашим военным очень важно знать, что у них крепкий тыл, и получать хорошие вести из дома», — прокомментировал акцию депутат Тюменской областной думы, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени много лет существует традиция на опоре моста Влюблённых. как самой высокой точке города, альпинисты в День Победы устанавливают флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.