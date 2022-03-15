Грозный, , 17:16 — REGNUM Расследование деятельности биолабораторий США на территории бывших республик СССР должно раскрыть истинные её замыслы и последствия, заявил 15 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Биологическая угроза Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что Вашингтон не зря так боится огласки данных о деятельности биолабораторий Пентагона, работавших на Украине.

«Получены сведения, подтверждающие реализацию военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном участии иностранных консультантов и советников, включая их финансирование со стороны США. Именно поэтому США всячески боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия в нарушение Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия», — сказал Патрушев.

«Расследование такой деятельности должно пролить свет на истинные замыслы и последствия проведения подобных исследований… Заместитель госсекретаря США Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов. И на самом деле есть, чего опасаться», — отметил он.

Кроме того, секретарь Совбеза России допустил, что наблюдавшиеся в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут иметь прямую связь с деятельностью биолабораторий Пентагона на территории Украины.

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