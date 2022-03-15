Москва, , 17:13 — REGNUM России необходим откат в Советский Союз, в идеологию, в культуру, которая говорит, что хорошо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Денис Майданов («Единая Россия») в ходе расширенного заседания комитета.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начнем откатываться в культуре. Да, мы кого-то простим, да, нужно плясать, нужно веселить народ… Нужно отмотать в Советский союз, в Китай, в идеологию, в культуру, которая говорит, что хорошо, а что плохо», — рассуждает Майданов.

«Мы не хотим ограничить в творчестве, мы хотим оградить от того, что наносит урон стране», — говорит он.

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