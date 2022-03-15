Нижний Новгород, , 17:13 — REGNUM Более 642 млн рублей удалось сэкономить на муниципальных закупках в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте экономического развития столицы Приволжья.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что самую большую экономию обеспечили контракты департамента благоустройства — 216,5 млн рублей, а также департамента транспорта и дорожного хозяйства — 111,8 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что за минувший год нижегородская мэрия провела в общей сложности почти 1,6 тысячи конкурсов и аукционов в электронном формате на общую сумму около 13,6 млрд рублей.

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