Брянск, , 17:58 — REGNUM На строительство и ремонт дорог в Брянской области в 2022 году выделено более девяти миллиардов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе правительства региона.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

В программе работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» запланирована реализация 45 объектов общей протяжённостью ввода 68 км. Кроме того, в регионе отремонтируют 14 дорог регионального значения и 30 — местного, это ещё 67,4 км. В общей сложности на обновление дорожного полотна потратят 9,2 млрд рублей.

В 2021 году по различным программам в Брянской области отремонтировано 576,3 км автодорог.