Бишкек, 15 марта, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Экс-председателя Госкомитета промышленности энергетики и недропользования Жыргалбека Сагынбаева задержали по подозрению в незаконной выплате премий своим подчинённым, передаёт «Tazabek» сегодня, 15 марта.

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По словам представителя генеральной прокуратуры Сирожиддина Камолидинова, следствие считает, что в результате противозаконных действий бывшего высокопоставленного чиновника, государству нанесён ущерб на сумму в 5 млн сомов (свыше 6 млн рублей по текущему курсу).

Также стало известно о том, что в рамках этого уголовного дела задержан ещё и бывший руководитель отдела правового обеспечения Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эльдияр Муканов.

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