Вашингтон, , 17:32 — REGNUM В 2022 году американцы могут потратить на покупки в интернете рекордные $1 трлн, что связано с развитием онлайн-продаж, подскочивших на фоне пандемии коронавируса, сообщает 15 марта Reuters со ссылкой на отчет компании Adobe Analytics.

Онлайн (сс) Mediamodifier

Эксперты ссылаются на 13-процентный скачек онлайн-продаж в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

«Пандемия стала важным этапом в развитии электронной коммерции. Она не только ускорила количество продаж, но и повлияла на типы товаров, которые потребители готовы покупать онлайн», — рассказала Вивек Пандья, ведущий аналитик Adobe Digital Insights.

Первое место в онлайн продажах занимает электроника. Также американцы часто заказывают одежду. Примечательно, что во время пандемии коронавируса резко увеличилсоь число онлайн-заказов на продукты.

Напомним, ранее эксперты из Мичиганского университета посчитали, что индекс потребительского настроения в США, снижающийся третий месяц подряд, в марте опустился почти до 11-летнего минимума. При этом 24% респондентов упомянули конфликт на Украине, отвечая на вопрос об экономических перспективах.

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