Киев, , 17:05 — REGNUM Донецко-криворожская советская республика (ДКСР) перешла из РСФСР в Украинскую ССР не по воле народа. Об истории конфликта корреспонденту ИА REGNUM напомнилапрезидент Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева:

Орден Красного Знамени РСФСР, им был награждён В. И. Чапаев в июле 1919

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«В ситуации, когда мы окружены дезинформацией, педагоги, как и во все времена, должны проявлять стойкость духа, заботу о своих подопечных, стараться вместе с родителями ограждать детей от информационных провокаций и рисков, которые могут им грозить. Особая ответственность ложится на учителя истории, который должен научить ребенка работать с подлинными источниками, проверять информацию, отличать факты от лжи или эмоциональной оценки.

Возьмем, к примеру, историю Донбасса. Сегодня многие забыли или не хотят помнить о существовании Донецко-Криворожской Советской Республики в составе РСФСР. Есть множество исторических документов, свидетельствующих о том, что жители этих территорий в 1917—1918 годах прошлого столетия выражали свою волю и свое право на самоопределение, а включение в состав Украинской ССР произошло не по воле населения, а по очень прагматичным причинам. (В советской энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (М., 1983) указано: «Донецко-Криворожская Советская Республика образована на территории Украины в конце января 1918 г. (по новому стилю 9−12 февраля) под руководством областного комитета РСДРП (б) Донецко-Криворожского бассейна… Однако отделение от Украины важных промышленных центров объективно ослабляло базу диктатуры пролетариата в Украинской советской республике»).

Весной 1919 г. власть большевиков объявляет о восстановлении Украинской Социалистической Советской Республики. План образования территории рассчитывался так, чтобы включить «всю горную промышленность и достаточное для полного обеспечения местного населения количество продовольственных уездов». То есть принцип создания Украинской ССР в то время основывался скорее на эффективной организации территорий, а не на волеизъявлении народа. По сути, Донецко-Криворожская республика была ликвидирована «сверху».

И даже когда формально территория Донбасса уже была включена в состав Украинской ССР, мысль, что один из ее главных промышленных регионов считает себя русским, ни у кого не вызывала сомнений. Так, например, в 1920 г. резолюция съезда волостных ревкомов Юзовского района гласила: «…съезд настаивает на скорейшем экономическом и политическом слиянии Донецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК Советов».

К сожалению, сейчас мало кто вспоминает о подлинном историческом факте и не задумывается о том, как на самом деле складывалась история Донбасса. Возникает огромное количество ложной информации и домыслов. И мы, историки, педагоги, должны этому противостоять, не допускать искажений и фальсификации истории. Важно при этом всегда действовать в рамках закона, ориентироваться исключительно на подтвержденную информацию».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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