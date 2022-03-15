Париж, , 17:04 — REGNUM Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, футбольный клуб «Милан» отказался продавать 22-летнего флангового атакующего полузащитника сборной Португалии Рафаэла Леау в «Пари Сен-Жермен».

Рафаэл Леау Onzemondial.com

По информации источника, парижский клуб предлагал «россонери» 70 миллионов евро за трансфер Леау. При этом трансферная стоимость португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 25-ти матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Леау выступает за «Милан» с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. Текущее соглашение нападающего с «россонери» рассчитано до 30 июня 2024 года.