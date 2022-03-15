Бухарест, 15 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Правительство Румынии назвало число официальных беженцев с Украины, госпитализированных в румынские клиники и больницы. Об этом 15 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Больница

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Согласно официальной информации, в период с 9 по 15 марта в соответствующие медицинские учреждения были направлены всего 75 человек. Подавляющее большинство указанных лиц пострадали от переохлаждения или сердечно-сосудистых заболеваний.

«На данный момент мы готовы предоставить перемещенным с Украины лицам до 3300 коек, — заявил министр здравоохранения Румынии Александру Рафила. — Тем не менее, сегодня такой необходимости нет».

За последние 17 дней убежища в Румынии официально попросили 3825 граждан Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года на румынскую территорию въехало 390 тысяч украинцев, а выехало — 300 759 человек.