16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Девелоперам оказалось недостаточно того, что активистка не смогла добиться отмены строительства в историческом квартале. У женщины пытаются отсудить десятки миллионов рублей в счет понесенного от ее действий ущерба

Игорь Свирин, , 08:34 — REGNUM Девелоперам оказалось недостаточно того, что активистка не смогла добиться отмены строительства в историческом квартале Москвы. У женщины пытаются отсудить десятки миллионов рублей в счет понесенного от ее действий ущерба.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В Бутырском суде Москвы приступили к рассмотрению знакового судебного дела. Девелопер ООО «Управляющая компания Деловой мир» пытается взыскать 61 млн рублей понесенных убытков с защитницы Ивановской горки Ирины Закревской. По сути, застройщик не только пытается наказать москвичку, из-за действий которой был вынужден останавливать работы, но и создать прецедент, чтобы градозащитникам впредь было неповадно вмешиваться в бизнес серьезных людей.

Не первое десятилетие неравнодушные москвичи ведут неравную борьбу с чиновниками и застройщиками за сохранение архитектурного наследия. Вот и вокруг исторического квартала Ивановская горка сломано немало копий. Чтобы освоить столь лакомую территорию в шаговой доступности от Кремля, был задействован весь наработанный в подобных противостояниях арсенал: от задействования своих экспертов и манипуляции общественным мнением, до демонизации защитников исторической Москвы, а теперь еще и попытками запугать неподъемными для рядового гражданина выплатами.

Об Ивановской горке сказано и написано немало. Главный архитектор Москвы Кузнецов уверяет, что реконструкции подвергнутся не имеющие исторической ценности хозяйственные постройки. Девелоперы заявляют о ревитализации квартала — территория заброшена, а мы сейчас кое-что снесем, перестроим и вдохнем в нее новую жизнь. Градозащитники считают, что застройщик, которому попустительствуют московские чиновники, вторгается на территорию, целиком покрытую режимом охранной зоны объектов культурного наследия и строительство здесь прямо запрещено Федеральным законом «Об объектах культурного наследия».

Сергей Кузнецов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Несмотря на то, что здание Института международного рабочего движения (ИМРД) АН СССР не вошло в перечень памятников государственного значения, оно тем не менее является объектом историко-градостроительной среды и входит в охранную зону расположенных здесь объектов культурного наследия. В департаменте культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) предпочли этих нюансов не заметить и согласовали ООО «Управляющая компания Деловой мир» реконструкцию. Поскольку, в отличие от реставрации, реконструкция предполагает качественные изменения технико-экономических показателей здания, то на месте уже снесенного института должен появится в два с лишним раза превышающий его по объемам бизнес-центр.

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Новое строительство с высокой долей вероятности повлечет разрушение близстоящих усадьбы Г. П. Юргенсона и палат дьяка Украинцева, поэтому градозащитники и местные жители два года добивались того, чтобы реконструкция была отменена. В частности, Ирина Закревская посчитала свои права на сохранение объектов культурного наследия нарушенными и обжаловала в суде действия Мосгорнаследия, согласовавшего реконструкцию.

Чтобы на время судебных разбирательств приостановить работы, которые могли привести к разрушению памятников, по просьбе представителя Закревской суды принимали меры предварительной защиты административного иска, которые в общей сложности действовали 105 дней. Обжаловать согласованный Мосгорнаследием проект реконструкции в том процессе женщине не удалось, а срок действия защитных мер истек еще в начале 2021 года.

В свою очередь в ООО «Управляющая компания Деловой мир» посчитали, что понесли от действий Закревской ущерб, по предварительной оценке, в размере 61 млн рублей, и обратились в суд с требованием о взыскании убытков. К реализации проекта можно было приступить более года назад, но, как утверждают представители градозащитницы, застройщик вносил изменения в проектную документацию, решал прочие проблемы, а теперь увязывает свои проволочки с препятствиями, которые ему якобы чинила женщина.

Трошина-Дейнеко Елена. Москва. Стройка

По сути, Ирина Закревская, действуя в интересах неограниченного круга лиц (всех нас, живущих ныне, и будущих поколений) попыталась защитить доставшуюся в наследство культурно-историческую среду. Как это зачастую и случается, опротестовать незаконные, по ее мнению, действия Мосгорнаследия в столичных судах ей не удалось. Застройщику этого показалось мало, и неравнодушную москвичку публично наказать рублем за активную гражданскую позицию. То есть перед нами наглядный пример того, как давно протоптавший дорожку к сердцам чиновников частный бизнес открыто манифестирует обществу о том, что будут с теми, кто посмел встать у него на пути.