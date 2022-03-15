Челябинск, , 16:57 — REGNUM В Челябинске иностранный гражданин отдан под суд за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нет наркотикам

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Два человека были задержаны в сентябре. У одного из них полицейские нашли 40 свёртков с наркосредством общей массой более 71 грамма. Также он успел разложить по городу 107 «закладок».

Свою вину обвиняемый не признал. Материалы его дела направлены в Тракторозаводский районный суд. А в отношении второго задержанного уголовное дело выделили в отдельное производство.