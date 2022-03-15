Москва, , 16:56 — REGNUM В настоящее время Центральный банк РФ должен руководствоваться принципом «не навреди». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ЦБ РФ запланировал еще одно повышение ключевой ставки.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Инфляционные факторы могут склонить чашу весов в сторону увеличения ключевой ставки, — сказал Ордов. — Но 20% уже является экстремально высокой величиной, и дальнейшее ее увеличение не будет иметь смысла. При этом ограничения на валютные операции и отсутствие обоснованной оценки влияния санкционных факторов на макроэкономические показатели, скорее всего, приведут к сохранению ключевой ставки на текущем уровне, так как лучшая политика Банка России в настоящее время — «не навреди». Хочется верить, что у ключевой ставки есть только один путь — снижение, но 18 марта этого ожидать не приходится. Сохранение ключевой ставки в размере 20% действительно не требует дополнительных пояснений со стороны ЦБ, что вполне укладывается в логику отмены пресс-конференции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему в ЦБ РФ могут отказаться от традиционной пресс-конференции.

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