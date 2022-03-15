Вашингтон, 15 марта 2022, 17:27 — REGNUM Палата представителей американского штата Айдахо одобрила законопроект, запрещающий аборты после шести недель беременности. Проект предусматривает, что члены семьи смогут подавать в суд на врача, который проводит операцию, сообщает 15 марта Reuters.
Законопроект теперь должен подписать губернатор-республиканец Брэд Литтл. Ранее он был одобрен сенатом штата.
Отметим, что Айдахо стал первым штатом, принявшим законопроект, аналогичный принципам, утверждённым в Техасе, согласно которым операции по прерыванию беременности запрещены после шести недель беременности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее запрет на проведение абортов из-за генетических аномалий у плода ввели на территории американского штата Аризона.
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