Москва, , 16:55 — REGNUM Информация о том, что Банк России готов отказаться от традиционной пресс-конференции, говорит о том, что регулятору нечего сказать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Банк России готов отказаться от традиционной пресс-конференции 18 марта, которая обычно проходит после заседания совета директоров ЦБ РФ. Подобного рода встречи являются важным коммуникационным фактором вербального влияния на экономику и финансы, а также сигналом для бизнеса и инвесторов относительно ближайших перспектив. Похоже, ЦБ не знает, что сказать», — констатировал Ордов.

При этом он отметил, что в условиях закрытого фондового рынка и отсутствия текущих рыночных данных по долговым инструментам невозможно спрогнозировать, какое решение примет регулятор по ключевой ставке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к росту инфляции в России.

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