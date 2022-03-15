Москва, , 16:54 — REGNUM В ближайшее время курс американской валюты едва ли вырастет выше 140 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила финансовый эксперт Investing.com Россия Яна Шебалина. Так она прокомментировала предупреждения главы Всемирного банка Дэвида Мэлпаса о том, что населению РФ стоит опасаться девальвации рубля.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская валюта за месяц уже упала более чем на 45% по отношению к доллару и на 40% по отношению к евро. Из-за заморозки валютных резервов ЦБ на сумму около 300 млрд долларов (при общем объеме около 640 млрд долларов) и других ограничений в России ожидается дефицит долларов и евро, что негативно скажется на динамике курса. Многие аналитики также говорят о высокой вероятности дефолта, — сказала Шебалина. — Однако положительное влияние при этом могут оказать высокие цены на нефть, а также поддержка российской валюты ЦБ, поэтому курс в ближайшее время может составить не более 140 рублей за доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шебалина рассказала, какое влияние на мировой ВВП могут оказать антироссийские санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции против РФ обернутся ростом уровня мировой инфляции – прогноз