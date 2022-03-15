Калуга, 15 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В рамках крупнейшей международной туристической выставки России — «MITT 2022», открывшейся в столичном «Крокус Эскпо» 15 марта, между Агентством по развитию туризма Калужской области и Агентством по развитию туризма Тульской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентством по развитию туризма Калужской области.

Фото Агентства по развитию туризма в Калужской области Подписание соглашения

Участники межрегионального соглашения договорились обмениваться опытом работы и информацией в области туризма, разрабатывать совместные проекты, а также проводить межрегиональные мероприятия, в том числе конференции, круглые столы, выставки и рекламные туры. В настоящее время региональными организациями по туризму обсуждается возможность запуска речного маршрута Калуга — Поленово (Тульская область) в рамках развития инвестпроекта «Лето на Оке».

Международная туристическая выставка MITT — это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Руководители и специалисты туриндустрии посещают выставку для налаживания новых контактов, изучения уникальных туристических продуктов и заключения взаимовыгодных партнерских соглашений. Ключевым мероприятием выставки стало всероссийское совещание Ростуризма 15 марта.