Москва, 15 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Санкции против России могут иметь глобальные политические и экономические последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила финансовый эксперт Investing.com Россия Яна Шебалина. Так она прокомментировала высказывание главы Всемирного банка Дэвида Мэлпаса о том, что санкции повлияют на мировой ВВП.

Всемирный банк

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Санкции против России могут иметь глобальные политические и экономические последствия. Из-за ухода европейских и американских компаний с российского рынка, а также сокращения импорта и экспорта товаров могут существенно вырасти цены как в России, так и в ряде других стран, — сказала Шебалина. — Уже сейчас поднялись цены на энергоносители, выросла стоимость сырьевых товаров — стоит учитывать, что, например, экспорт пшеницы из России и Украины составляет 29% мирового рынка. Санкции также приводят к прерыванию цепочек поставок — все вместе это может привести к повышению уровня мировой инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мэлпас заявил, что антироссийские санкции повлияют на глобальную экономику гораздо сильнее, чем ситуация на Украине.