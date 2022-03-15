Нижний Новгород, 15 марта 2022, 16:52 — REGNUM Около 9 млн рублей направят на подготовку Нижнего Новгорода к празднованию Дня Победы и Дня России. Об этом говорится на интернет-портале государственных закупок.
Конкурс по выбору подрядчика уже начался и завершиться к 24 марта. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета.
За указанную сумму будущий исполнитель муниципального контракта должен будет в срок до 20 мая изготовить, смонтировать и установить в знаковых местах города флаги, плакаты и другие элементы праздничного оформления.
После окончания праздничков подрядная организация должна будет в срок до 20 июня всё это демонтировать.