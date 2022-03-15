На подготовку Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России потратят 9 млн рублей
Нижний Новгород, 15 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Около 9 млн рублей направят на подготовку Нижнего Новгорода к празднованию Дня Победы и Дня России. Об этом говорится на интернет-портале государственных закупок.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
9 мая
Конкурс по выбору подрядчика уже начался и завершиться к 24 марта. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета.
За указанную сумму будущий исполнитель муниципального контракта должен будет в срок до 20 мая изготовить, смонтировать и установить в знаковых местах города флаги, плакаты и другие элементы праздничного оформления.
После окончания праздничков подрядная организация должна будет в срок до 20 июня всё это демонтировать.