Мурманск, 15 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Авиакомпания «РусЛайн» приостановила сообщение между Мурманском и Петрозаводском.

Rusline.aero Самолет авиакомпании «Руслайн»

На данный момент отменены рейсы на 20 и 23 марта. Невозможно купить билеты и на другие даты, хотя в расписании полёты между двумя городами ещё числятся. О причинах приостановки авиасообщения перевозчик пока не сообщил.

Полётная программа из Мурманска в Петрозаводск и Калининград началась летом 2020 года. В январе 2021 года авиакомпания приостановила продажу билетов. Причиной называлось отсутствие софинансирования полётов на данном направлении со стороны государства. В начале 2022 года полёты по этому направлению были возобновлены.

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