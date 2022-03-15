15 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым можно отправить в тюрьму лиц, сотрудничающих с «государством-агрессором».

Мирослава Романенко, , 17:29 — REGNUM Первый заместитель главы председателя украинского парламента Александр Корниенко 15 марта сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым можно отправить в тюрьму лиц, сотрудничающих с «государством-агрессором» (речь о России). Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Уильям Хогарт. Карьера мота. В тюрьме. 1735

Отмечается, что 3 марта депутаты Рады приняли законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс Украины. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с «государством-агрессором» сроком до пятнадцати лет, второй — позволяет закрывать политические партии и юридические лица, связанные с осужденными по первому закону.

Новость обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко. Многие отметили, что, опираясь на этот закон, нынешний украинский режим может карать всех инакомыслящих. Иные также напомнили, что у Петра Порошенко в России имеется кондитерская фабрика, а сериалы, снятые студией «95 квартал» (сооснователь которой Владимир Зеленский), продаются в Россию, что также можно расценивать как сотрудничество с «государством-агрессором». Кроме того, люди напомнили, что через территорию Украины транспортируется российский газ.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот про что я и говорил… Охота на ведьм началась официально!» — отреагировал Vladimir P.

«И газ перестанут транзитировать в Европу? «Сваты» нельзя будет уже посмотреть в онлайн-кинотеатре? Конфеты «Рошен» исчезнут из магазинов?» — с сарказмом поинтересовался Yriy S.

«Ну вот. Кого не могли закрыть так — закроют иначе», — пишет «Котобозя».

"Ему [Зеленскому] осталось-то всего ничего, скоро эти законы не будут работать», — отметил «Афанас».

""Рошен» Порошенко с конфетами в России 15 лет! Ещё фильм (сериал. — М. Р.) «Сваты» сейчас идёт в России. Зеле [Зеленскому] тоже 15 лет за сотрудничество с Россией», — призвала Olga.

«Скажите, а прокачка так называемого вражеского газа — это сотрудничество с РФ или нет?» — иронизирует Александр.

«Класс, да здравствует диктатура «Слуг народа» (депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа». — М. Р.)…» — написал Юрий К.

«А производство конфет и продажа сериалов считается?» — также смеется Юрий К.

«Агония», — прокомментировал новость Рома.

«Зачистят всех, кто не так думает. Врагов народа — к стенке…» — пишет SW.

«Труп, издающий законы», — с сарказмом отреагировал Игорь.

«Вот себя пусть и посадит первым. Для примера», — написал Михаил С.

«[Главу украинской компании «Нафтогаз» Юрия] Витренко посадят за прокачку «агрессорского» газа и пополнение бюджета РФ?» — задался вопросом Konstantin.

«Ну и вы скажите мне, что это не репрессии?» — задался вопросом Jjka.

«Зачем тратить бумагу на законы, которые завтра придется отменять?» — подытожил Михаил Л.