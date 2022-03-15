Калуга, 15 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги на своем заседании сегодня, 15 марта, скорректировали бюджет муниципального образования. Доходная часть бюджета увеличивается на 13,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, изменения затронули ведомственную структуру расходов. 14,2 млн рублей выделяется на обеспечение деятельности МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства». 5,6 млн рублей выделяется на организацию деятельности по содержанию и обеспечению транспортной безопасности мостовых сооружений. За счёт уменьшения расходов на мероприятия в области жилищного хозяйства, 4,4 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 15.03.2022

Парламентарии согласовали сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть». Сделки связаны с техническим перевооружением котельной в районе дома №50 по улице Хрустальной и предоставлением имущества в залог. Работы по техническому переоснащению котельной обойдутся в сумму 19 млн рублей. «Калугатеплосеть» заключает дополнительное соглашение с ПАО «Сбербанк России» по реструктуризации кредита на 135 млн рублей. В сложившихся экономических реалиях принято решение не начинать новых крупных проектов, а сосредоточиться на ремонте и поддержании существующих объектов и инфраструктуры. Основной акцент будет сделан на ремонте дошкольных и образовательных учреждений. Вместе с тем продолжится реализация приоритетных национальных проектов и тех проектов, где уже есть софинансирование областного и федерального бюджетов. Ожидается исполнение плановых показателей бюджета, но из-за инфляции и значительного роста стоимости стройматериалов на выделенные средства будет выполнен меньший объём работ. По текущим ценам ряд подрядчиков уже отказывается от участия в конкурсах.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 15.03.2022

Депутаты обратили внимание на необходимость проведения ямочного ремонта дворовых территорий. «Если работы по ямочному ремонту не проводить длительное время, то в дальнейшем дворам потребуется уже полноценный ремонт и стоимость его будет намного выше», — подчеркнул заместитель председателя Гордумы Сергей Павлов. Как пояснил Дмитрий Денисов, работы по ямочному ремонту возложены на МБУ «СМЭУ», располагающее своим асфальтовым заводом, который будет запущен в апреле.

В ближайшее время депутатский корпус проведёт совещание с городским головой, в ходе которого будут определены приоритетные направления расходования бюджетных средств.