Москва, 15 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Творческие люди должны не петициями, а фильмами и спектаклями выражать отношение к происходящему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом заявил советник президента России Владимир Толстой в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Дом творчества

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По его мнению, надо, чтобы творческие люди «не петициями, а словами, фильмами, спектаклями выражали отношение к происходящему».

«Все-таки по делам надо судить», — отметил Толстой.

«Они — лидеры общественного мнения, на них смотрят, ориентируются. Но душа художественного человека — это тонкая история, и грубо я бы не стал к ней подходить», — добавил он.