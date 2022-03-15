Москва, 15 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Тему специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины, обсудили в ходе телефонного разговора 15 марта российский президент Владимир Путин и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Переговоры, инициированные бахрейнской стороной, касались сотрудничества двух стран «в политической и торгово-экономической сферах», взаимодействию в борьбе с COVID-19, «в том числе с учётом успешного применения в королевстве российских вакцин».

В ходе беседы президент России рассказал собеседнику о причинах и целях российской спецоперации по защите Донбасса. Он перечислил меры, которые предпринимает российская сторона по защите мирных жителей Украины.

Также президент России рассказал королю Бахрейна «о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями».

Напомним, российско-украинские переговоры возобновятся завтра, 16 марта. Украинским военным предложено капитулировать, чтобы не подвергать мирных жителей опасности, не препятствовать работе гуманитарных коридоров.