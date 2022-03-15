Симферополь, , 16:45 — REGNUM Северо-Крымский канал, разблокированный в феврале российскими военными на территории Херсонской области Украины, наполняется водой, уже дошедшей до первой насосной станции в Крыму, заявил 15 марта глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк на заседании совета Общественной палаты.

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Он уточнил, что на сегодняшний день днепровская вода дошла до Джанкоя и через насосную станцию начнет подаваться в сети Крыма.

«Сейчас вода, которая поступает из Каховки днепровская вода, находится в Джанкое, на первой насосной станции. Эта вода будет подаваться в различные сети на территории Республики Крым», — сказал Гоцанюк.

Он подчеркнул, что несмотря на восьмилетнюю блокировку Украиной подачи воды в Крым инфраструктура Северо-Крымского канала поддерживалась в рабочем состоянии и готова к эксплуатации.

Восстановление подачи днепровской воды позволит возродить в Крыму производство кукурузы, сои и риса, сильно зависящее от водных ресурсов.

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