Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис проведет виртуальный саммит, посвященный равной оплате труда, в ходе которого объявит о возможном повышении зарплаты новых федеральных работников, сообщает 15 марта Reuters.

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис (сс) U.S. Department of State

Во время саммита к Харрис присоединится министр труда Марти Уолш, а также действующие и бывшие члены женской сборной США по футболу, которые в 2019 году пожаловались на гендерную дискриминацию в сфере оплаты труда. В феврале команда выиграла мировое соглашение на сумму $24 млн.

Напомним, ранее палата представителей американского штата Делавэр окончательно одобрила законопроект о повышении минимальной заработной платы в штате до $15 в час к 2025 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский штат Делавэр повысил минимальную зарплату до $15