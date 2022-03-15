Майами, США, , 16:49 — REGNUM Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) выпустил видео на песню Vulnerable (Free Cool), вошедшую в его недавнюю пластинку. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 15 марта.

Kodak Black Скриншот YouTube

Центральной локацией ролика, как и у предыдущих видеоработ артиста, стал пригород Майами (США). В. самом же клипе рэпер рассуждает о своём текущем положении в обществе и материальных ценностях.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black опубликовал новый студийный альбом под названием Back For Everything. Релиз включил в себя 19 композиций, одной из которых стала совместная работа с Lil Durk (Дёрк Бэнкс).

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