Майами, США, 15 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) выпустил видео на песню Vulnerable (Free Cool), вошедшую в его недавнюю пластинку. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 15 марта.

Скриншот YouTube Kodak Black

Центральной локацией ролика, как и у предыдущих видеоработ артиста, стал пригород Майами (США). В. самом же клипе рэпер рассуждает о своём текущем положении в обществе и материальных ценностях.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black опубликовал новый студийный альбом под названием Back For Everything. Релиз включил в себя 19 композиций, одной из которых стала совместная работа с Lil Durk (Дёрк Бэнкс).