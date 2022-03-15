Белгород, , 16:49 — REGNUM Природа и история Белгородской области станут основными темами новой архитектуры центра Белгорода в проекте «Белый квартал». Реализацию проекта обсудили 15 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Проект исторического квартала в Белгороде Https://belregion.ru

Изменения затрагивают участок в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого. Специалисты предлагают выкрасить фасады зданий в белый цвет как символ меловых гор, на эксплуатируемых крышах высадить растения, чтобы весь квартал стал примером садово-паркового искусства и центром притяжения жителей и гостей региона.

«Центр не должен быть многоэтажным. Чем выше этажность, тем больше нагрузка на пространство. У нас должно быть поменьше суеты, побольше душевности и доброты. Всё зависит от того, насколько качественно мы сможем отработать. Тогда это точно останется на века. При реализации проекта стоит учитывать и концепции развития других общественных пространств областной столицы, чтобы, гуляя по «Белому кварталу», появлялось желание их посетить», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Общий план работ обновлённого квартала планируется утвердить уже через неделю.