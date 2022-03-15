Калуга, 15 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги на своем заседании сегодня, 15 марта, приняли решение создать при комитете по вопросам социального развития комиссию по патриотическому воспитанию и работе с общественными организациями.

Пресс-служба Городской думы Калуги Председатель комитета по вопросам социального развития Городской думы Калуги Марина Ставиская

«Основная задача комиссии — формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины», — рассказала председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская.

Также комиссия будет заниматься привлечением граждан, общественных и некоммерческих организаций в систему патриотического воспитания. К работе комиссии планируется привлечь специалистов управления образования и представителей родительских комитетов.