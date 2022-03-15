Нальчик, 15 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии поймали на незаконной рубке лесных насаждений местного жителя. Он срубил бук, нанеся ущерб на 4,6 млн рублей. По данному фактувозбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Аргудан, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Pxhere.com Лес рубят

Из подробностей расследования известно, что за преступным занятиям злоумышленника застали в Лескенском лесничестве. В момент задержания на месте преступления были обнаружены уже спиленный ствол бука восточного, разделенный на части. Здесь же были найдены инструменты, в том числе бензопила.

Пойманному на незаконной рубке леса избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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