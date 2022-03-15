Вашингтон, , 16:50 — REGNUM В США полиция арестовала мужчину, подозреваемого в нападении на бездомных, проживающих на улицах Вашингтона и Нью-Йорка, сообщает 15 марта Reuters со ссылкой на заявление полицейского управления Вашингтона.

Полиция на акциях протеста в США (сс) Mike Shaheen

«Сегодня рано утром правоохранительные органы арестовали подозреваемого в Вашингтоне. В данный момент он находится на допросе в нашем отделе по расследованию убийств», — говорится в заявлении столичного управления полиции.

При этом дополнительные детали пока не сообщаются.

Напомним, что после происшествий 3 марта полиция начала поиски стрелка, который, предположительно связан с расстрелом пяти бездомных в двух городах.

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