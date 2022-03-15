Пекин, 15 марта 2022, 16:28 — REGNUM Троянская программа АНБ выявлена в Китае, пишет 15 марта Global Times. Программу NOPEN трудно обнаружить, отмечают китайские специалисты, её, как правило, используют для кибершпионажа.
По данным Национального центра реагирования на компьютерные вирусы Китая, троян NOPEN используется американским Агентством национальной безопасности для удалённого управления операционными системами Unix/Linux.
При помощи этой вредоносной программы, отмечают специалисты центра, хакеры похищают файлы, получают доступ к системам, могут получить информацию о зараженном устройстве.
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