Пекин, 15 марта 2022, 16:28 — REGNUM Троянская программа АНБ выявлена в Китае, пишет 15 марта Global Times. Программу NOPEN трудно обнаружить, отмечают китайские специалисты, её, как правило, используют для кибершпионажа.

Кибер-расследование
Кибер-расследование
Publicdomainpictures.net

По данным Национального центра реагирования на компьютерные вирусы Китая, троян NOPEN используется американским Агентством национальной безопасности для удалённого управления операционными системами Unix/Linux.

При помощи этой вредоносной программы, отмечают специалисты центра, хакеры похищают файлы, получают доступ к системам, могут получить информацию о зараженном устройстве.

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