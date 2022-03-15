Пекин, 15 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Троянская программа АНБ выявлена в Китае, пишет 15 марта Global Times. Программу NOPEN трудно обнаружить, отмечают китайские специалисты, её, как правило, используют для кибершпионажа.

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По данным Национального центра реагирования на компьютерные вирусы Китая, троян NOPEN используется американским Агентством национальной безопасности для удалённого управления операционными системами Unix/Linux.

При помощи этой вредоносной программы, отмечают специалисты центра, хакеры похищают файлы, получают доступ к системам, могут получить информацию о зараженном устройстве.