Грозный, , 16:27 — REGNUM Украинский ракетный удар по Донецку является военным преступлением, подтверждающим «нацистскую суть киевского режима», заявил 15 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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Об этом он сообщил в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.

«Четырнадцатого марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка. Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима», — сказал Патрушев.

Кроме того, по данным Минздрава ДНР, число пострадавших от удара по Донецку тактическим ракетным комплексом «Точка-У» составляет 37 человек.

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