Бишкек, 15 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Киргизию прибыли 58 новых пожарных машин и 300 комплектов боевой одежды пожарного. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев на пресс-конференции сегодня, 15 марта.

24.mchs.gov.ru Пожарные

По его словам, технику и спецформу республика получила в рамках проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий, финансируемого Всемирным банком.

Глава МЧС рассказал, что эти пожарные машины обладают высокой проходимостью, оснащены цистернами емкостью в 6 тонн и укомплектованы современным пожарно-техническим оборудованием и инструментами.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии планирует в скором времени закупить на собственные средства ещё 700 комплектов боевой одежды пожарного.