Варшава, , 16:24 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер и председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша отправляются в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалём. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на главу канцелярии премьера Польши Михала Дворчика.

«Делегация с премьер-министром Матеушем Моравецким и вице-премьером Ярославом Качиньским во главе миновала Львов и направляется в Киев. Это однозначное выражение поддержки Украины со стороны всего ЕС, от имени которого польские, чешские и словенские премьер-министры отправились в Киев», — заявил Дворчик.

«Делегация де-факто представляет Европейский союз, Европейский Совет», — добавил глава канцелярии премьер-министра.

По утверждению Дворчика, решение о визите было принято на саммите Евросоюза в Версале, и держалось в строгой тайне.

«Решение о выезде было принято на саммите в Версале, в числе самых важных европейских лидеров. Тогда премьер-министр Моравецкий в координации с вице-премьером Качиньским готовил этот визит, который сегодня как раз начинается», — написал он.

Как сообщается, поездка согласована с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен. Мировое сообщество проинформировано о поездке через международные организации, в том числе через ООН. Целью поездки является демонстрация поддержки «суверенитета и независимости Украины» со стороны Евросоюза.

«Европа должна дать сильный сигнал миру!» — написал в Твиттере пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.