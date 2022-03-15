Махачкала, , 16:22 — REGNUM В миндраве Дагестана сообщили о состоянии упавшей с лестницы в детском саду девочки. По данным медиков, ребенок помещен в реанимацию в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

«Ребенок госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, где получает необходимую медицинскую помощь. В настоящее время девочка находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ», — цитируют минздрав «Махачкалинские известия».

Напомним, 15 марта в одном из частных детских садов в городе Махачкале выпала с высоты второго этажа в лестничный проем трехлетняя девочка. По данному факту СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей в возрасте до шести лет.

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