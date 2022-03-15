Минск, , 16:22 — REGNUM Прозападно ориентированным белорусским националистом не удалось изменить внешнеполитическую многовекторность официального Минска, сорвать конституционный референдум, осуществить кибератаки и многое другое задуманное. Об этом 15 марта в Минске заявил Александр Лукашенко во время выступления перед руководящим и оперативным составом органов госбезопасности.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Исполнителям названных мною планов пора признать, что свой последний шанс реабилитировать себя перед спонсорами они потеряли в день референдума. Это у них был час пик: получится, выведут на улицу народ, перевернут страну — деньги дадут. Не получится — денег не будет. Поэтому сегодня на голодном пайке рыщут по всей планете от США до Японии, чтобы найти деньги. Не получилось. Начали под разные программы, в данном случае на войну в Украине. Слушайте, «нет войне, нет войне!» кричат везде, а формируют батальоны из обезумевших белорусских граждан. А под это просят деньги. Ну ясно, что если даже деньги диаспора или кто-то за рубежом соберет и направит им, то 99% этих денег осядет у них в карманах, как это было до сих пор. Наконец-то Запад начал это понимать и деньгами не разбрасывается. Может, потому, что уже у самих не так много их», — сообщил Лукашенко.

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«Управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева, а реально из Вашингтона пятая колонна — это, повторю, уже другие люди (тут они делают правильно — замусоленные лица надо менять). Они обучаются под эгидой спецслужб США и стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных сопредельных государств, по аналогии с абвершколами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им», — цитирует своего лидера пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно официальному сообщению сс\ мероприятия, Лукашенко рассказал, как сегодня планируется внедрение подготовленной за границей новой элиты в различные сферы белорусского общества — прежде всего в госаппарат, силовые структуры, общественные организации и СМИ. В своём докладе он отметил: «Ставятся задачи «ползучей» трансформации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономических активов, изменения политического курса страны».

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