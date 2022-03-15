Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, 15 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. На северном склоне горы Каменный столб горнолыжного курорта (ГЛК) «Роза Хутор» пострадал спортсмен из Псковской области, летевший на параплане. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Vk.com/urpso_mchs Спасение горнолыжника.

Инцидент произошел 14 марта в районе горы Каменный столб. 46-летний мужчина пытался вопреки запрету пролететь на параплане. В какой-то момент крыло над спортсменом сложилось, и он упал в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом. Несмотря на травмы, пскович смог выйти на связь со спасателями ГЛК и сообщить, что находится на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря.

«Спасатели ГЛК «Роза Хутор» провели поиск туриста с применением беспилотного летательного аппарата, но место падения туриста найти не удалось. После этого сотрудники горнолыжного комплекса обратились за помощью к спасателям ЮРПСО МЧС России для осуществления вертолетного поиска пострадавшего и возможной эвакуации», — рассказали в ведомстве.

Найти пострадавшего спасателям удалось с помощью вертолета Ка-32, после чего спасатели ЮРПСО МЧС России десантировались к месту нахождения туриста.

«Мужчина находился почти полностью под снегом, на поверхности была только голова, видно было лишь часть крыла параплана», — уточнили в ведомстве, добавив, что объединенной группировкой спасателей Южного РПСО и ГЛК «Роза Хутор» мужчине была оказана первая помощь, проведена иммобилизация поврежденной конечности.

По предварительному диагнозу, в результате падения 46-летний турист из Пскова получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела, перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.