Саратов, , 16:28 — REGNUM Доследственная проверка организована после появившейся в интернете публикации по поводу падения ледяной глыбы на ребенка в Саратове. Инцидент произошел 14 марта, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ледяная глыба Gtrk-vyatka.ru

По размещенным в СМИ данным, 11-летнюю девочку доставили в травмпункт с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга». Со слов девочки, травму она получила в результате схода ледяной глыбы, предположительно, с крыши дома №27 по улице Максима Горького в Саратове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 20 февраля в Саратове с крыши двухэтажного жилого дома на 18-летнего юношу упала ледяная глыба.

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