Тбилиси, 15 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Правительство Грузии ранее неоднократно указывало президенту республики Саломе Зурабишвили на то, что она превышает свои полномочия, но это не исправляет ее поведение. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта», обнародованном 15 марта.

AP Photo, Mindaugas Kulbis Саломе Зурабишвили

«Действующая редакция конституции Грузии даёт эксклюзивное полномочие проводить внешнюю политику правительству Грузии. В соответствии с принципами парламентской республики, включение президента Грузии во внешнюю политику возможно только в исключительных случаях при специальном согласии правительства», — отметили в «Мечте».

В заявлении говорится, что ранее Зурабишвили отклоняла назначение послов или дипломатов, которых выдвигало правительство, хотя ей отводятся только «правовые и церемониальные полномочия». Также в партии указали на то, что президент совершила ряд встреч с главами стран Евросоюза и представителями ЕС, вопреки запрету правительства.

Сообщается, что действия Зурабишвили будут рассмотрены Конституционным судом, который даст им правовую оценку.

Напомним, 14 марта Зурабишвили заявила, что в правительстве ей не согласовали серию встреч с главами государств и руководством ЕС. Она всё равно отправилась в Европу, но в частном порядке. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это «нарушением конституции».