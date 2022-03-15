Бухара, Узбекистан, 15 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Восстановление крепостной стены возле «ворот Талипоч» в Бухаре обойдется в один миллиард сумов (один доллар — 11 000 сумов). Об этом 15 марта сообщает Подробно. уз со на данные Агентства культурного наследия Узбекистана.

Adam Jones Бухара

Напомним, вечером 11 марта из-за сильных дождей, продолжавшихся в течение недели, обрушилась часть крепостной стены с левой стороны от «Ворот Талипоч».

«Эта часть крепостных стен датируется XVI веком, она была восстановлена в 2003 году. С годами культурные слои разрушились, в облицовочных стенах появились трещины, а мартовские дожди привели к обрушению стены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по восстановлению стены в 2003 году проводились в спешке и неквалифицированными специалистами.