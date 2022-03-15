Нарьян-Мар, , 16:15 — REGNUM Ненецкий автономный округ дополнительно получит 3,9 млрд рублей на строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск, сообщает администрация округа.

Строительство автодороги Нарьян-Мар — Усинск © Пресс-служба губернатора НАО

«Данные средства будут направлены на строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск с распределением на II и 0 участки. До конца года планируем выполнить все работы на объекте», — сказал исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков.

Дорога Нарьян-Мар — Усинск строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального бюджета. Протяжённость недостроенного участка трассы составляет 27,3 км.

Как сообщало ИА REGNUM, НАО не имеет постоянного автомобильного сообщения с остальными регионами. Строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск протяженностью 217 км ведется с 1985 года.