Нарьян-Мар, 15 марта 2022, 16:15 — REGNUM Ненецкий автономный округ дополнительно получит 3,9 млрд рублей на строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск, сообщает администрация округа.
Дорога Нарьян-Мар — Усинск строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального бюджета. Протяжённость недостроенного участка трассы составляет 27,3 км.
Как сообщало ИА REGNUM, НАО не имеет постоянного автомобильного сообщения с остальными регионами. Строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск протяженностью 217 км ведется с 1985 года.