Москва, , 16:14 — REGNUM Если Банк России повысит ключевую ставку, то это приведет к росту инфляции в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Инфляция Picserver.org

«Повышение ключевой ставки ЦБ РФ скажется на темпах роста инфляции в России. Все компании, которые используют заемные средства, попытаются компенсировать это через рост цен. Потому что другого источника у них не будет. И это будет основанием для нового витка инфляции. Таким образом, повышение ключевой ставки ЦБ РФ будет тем фактором, который сработает на рост темпов инфляции», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, почему в РФ нельзя повышать ключевую ставку Банка России.

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